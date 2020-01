Brasile: mobilitazione dei sindacati petroliferi contro la chiusura di un impianto Petrobras (2)

- Secondo il sincacato la più grande mobilitazione sarà all'ingresso della Ansa in Paranà, ma picchetti e sit-in sono in programma anche presso gli uffici territoriali e stabilimenti Petrobras di Rio de Janeiro (Rio de Janeiro), San Paolo (San Paolo) a Salvador (Bahia), Canoas (Rio Grande do Sul), a Betim (Minas Gerais), Paulinia (San Paolo), Reman (Amazzonia), Polo Guamaré (Rio Grande do Norte), Vittoria (Espirito Santo) e presso le raffinerie di Abreu e Lima di Suape (Pernambuco). (segue) (Brb)