RPT - Libia: Sassoli, presenza di Al Sarraj e Haftar a Berlino è un successo per la diplomazia europea

- Ripetizione con testo corretto -La partecipazione del primo ministro libico Fayez al Serraj e del generale Khalifa Haftar alla Conferenza di Berlino, prevista il 19 gennaio, è un successo della diplomazia europea. Lo ha dichiarato il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, secondo cui, questo dimostra che "l'Unione quando agisce in maniera unita e compatta è in grado di far sentire la propria voce sulla scena internazionale". Secondo Sassoli, "occorre adesso continuare a fare pressione sulle parti affinché il cessate il fuoco sostanziale di queste ore sul terreno trovi conferma con un accordo formale. È questo l'obiettivo su cui lavorare in vista della Conferenza di Berlino dove l'Unione europea si presenta con un ruolo decisivo". Per Sassoli, bisogna "essere pronti ad utilizzare ogni strumento a nostra disposizione, sia civile che militare, sotto l'egida delle Nazioni Unite, per il monitoraggio del cessate il fuoco e per il rispetto da parte di tutti dell'embargo sulle armi". Questi elementi sono, per il presidente dell'Eurocamera, "premesse fondamentali per la stabilizzazione del paese e l'avvio di un dialogo politico fra tutte le componenti libiche". (Beb)