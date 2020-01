Libia: esclusiva “Nova”, ecco la bozza della dichiarazione di Berlino

- Un nuovo governo di accordo nazionale in Libia che sia rappresentativo di tutto il paese, cessate il fuoco tra le parti in conflitto, smobilitazione e disarmo delle milizie, embargo sulle armi, ripresa del processo politico guidato dai libici, rifiuto delle ingerenze straniere, lotta al terrorismo, unificazione dell'apparato di sicurezza, ripristino delle strutture economiche e, infine, un meccanismo di “follow-up”. Sono questi gli elementi salienti della bozza della dichiarazione finale che potrebbe essere adottata alla conferenza di Berlino sulla Libia, in programma per il 19 gennaio prossimo nella capitale tedesca. “Agenzia Nova” ha potuto visionare il documento di 55 punti (alcuni dei quali depennati) fornito da fonti della Cancelleria federale. Si tratta di una bozza ancora in discussione e che può essere soggetta a modifiche. Manca, ad esempio, un riferimento alla possibilità di inviare una missione dell'Unione europea, finanziata dagli Stati membri, per il monitoraggio del cessate il fuoco in Libia. Secondo quanto appreso da "Nova", la proposta è stata inoltrata a Bruxelles dalla diplomazia italiana ed è attualmente al vaglio dei vertici dell'esecutivo comunitario. (segue) (Geb)