Libia: esclusiva “Nova”, ecco la bozza della dichiarazione di Berlino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'odierno vertice di Berlino sulla Libia, su invito del cancelliere tedesco Merkel, ha riunito i governi di Algeria, Cina, Egitto, Francia, Germania, Italia, Russia, Turchia, Repubblica del Congo, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito e Stati Uniti d'America e alti rappresentanti delle Nazioni Unite, dell'Unione africana, dell'Unione europea e della Lega degli Stati arabi", si legge al punto numero uno della bozza conclusiva. Nel testo, le parti affermano il proprio “forte impegno per la sovranità, l'indipendenza, l'integrità territoriale e l'unità nazionale della Libia”. Viene inoltre evidenziato che “soltanto un processo politico guidato dai libici e dei libici può porre fine al conflitto e portare a una pace duratura”. La situazione in Libia, dove agli scontri armati si affiancano “instabilità, ingerenze straniere, divisioni istituzionali, proliferazione di armi incontrollata ed economia predatoria, continua a rappresentare una minaccia per la pace e la sicurezza internazionale, offrendo terreno fertile a trafficanti, gruppi di armati e organizzazioni terroristiche”. Inoltre, il conflitto in Libia “ha agevolato un'ondata destabilizzante di migrazioni illegali nella regione e un importante deterioramento della situazione umanitaria”. A fronte di tale contesto, le parti della conferenza di Berlino si dicono “determinata e sostenere i libici nell'affrontare le questioni strutturali di governo e di sicurezza”. A tal fine, verranno sostenuti gli sforzi dell'inviato speciale delle Nazioni Unite per la Libia, Ghassan Salamé, “per una soluzione pacifica della crisi” in Libia. Nel paese, “non può esservi alcuna soluzione militare”. (segue) (Geb)