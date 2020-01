Libia: esclusiva “Nova”, ecco la bozza della dichiarazione di Berlino (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con riguardo al tema spinoso delle milizie, viene proposto “un completo processo di smobilitazione e disarmo, con la successiva integrazione del personale idoneo in istituzioni statali di natura civile, militare e di sicurezza”. Le Nazioni Unite dovranno assistere tale processo. A tal riguardo, Stati e organizzazioni internazionali riuniti a Berlino riaffermano il loro sostegno all'Unsmil,la missione dell'Onu in Libia. Le parti della conferenza di Berlino ribadiscono quindi “la necessità di combattere il terrorismo in Libia con tutti i mezzi in conformità alla Carta dell'Onu e al diritto internazionale, riconoscendo che sviluppo, sicurezza e diritti umani si rafforzano a vicenda e sono essenziali per un approccio efficace e completo al contrasto” alle organizzazioni terroristiche. In tale contesto, a tutte le parti in Libia si chiede di “dissociarsi dai gruppi considerati terroristici dalle Nazioni Unite”. (segue) (Geb)