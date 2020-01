Libia: esclusiva “Nova”, ecco la bozza della dichiarazione di Berlino (5)

- In tema di sicurezza, le parti della conferenza di Berlino si impegnano poi a “rispettare in maniera inequivocabile e completa l'embargo sulle armi” alla Libia stabilito dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, a partire dalla 1970 del 2011. A “tutti gli attori internazionali”si chiede di agire nella medesima direzione. Allo stesso tempo, viene rivolto un appello a tutti gli attori affinché si astengano da “attività che aggravano il conflitto o non sono conformi con l'embargo dell'Onu sulle armi o il cessate il fuoco, compresi il finanziamento di capacità militari o il reclutamento di mercenari”. Inoltre, deve cessare “ogni sostegno a individui e gruppi designati dall'Onu come terroristi. Tutti gli autori di atti di terrorismo devono essere ritenuti responsabili”. (segue) (Geb)