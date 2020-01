Libia: esclusiva “Nova”, ecco la bozza della dichiarazione di Berlino (6)

- Per quanto riguarda la riforma del settore di sicurezza, le parti si limitano a chiedere “il ripristino del monopolio dello Stato sull'uso legittimo della forza”. Il documento affronta poi il tema della riforma economica e finanziaria, sottolineando come sia “della massima importanza ripristinare, rispettare e salvaguardare l'integrità, l'unità e la legittima governance di tutte le istituzioni sovrane libiche, in particolare la Banca centrale della Libia (Cbl), la Libya Investment Authority (Lia), la National Oil Corporation (Noc) e l’Audit Bureau (Aa)”, i cui consigli di amministrazione “dovrebbero essere di amministrazione dovrebbero essere inclusivi, rappresentativi e attivi”. (segue) (Geb)