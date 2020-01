Legge elettorale: De Petris (Leu), Consulta ci ha dato ragione, siamo soddisfatti

- La senatrice di Liberi e uguali Loredana De Petris, presidente del gruppo Misto e nuovo membro in Giunta per il Regolamento, dopo il pronunciamento della Consulta sul referendum, afferma: "Siamo sempre stati convinti che al quesito della Lega sulla legge elettorale mancassero i necessari requisiti di costituzionalità. Per questo, come gruppo di Leu alla Camera - sottolinea in una nota -, ci eravamo costituiti come parte di fronte alla Consulta. La Corte costituzionale ci ha dato pienamente ragione. Siamo quindi del tutto soddisfatti per la sentenza di oggi".(Com)