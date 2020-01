Roma: "tornano" i centurioni al Colosseo, ma regolamento urbano vieta attività

- Nel via vai di turisti, che a ogni ora del giorno si fermano ad ammirare il Colosseo, stasera - nonostante i divieti previsti dal nuovo regolamento di polizia urbana - c'erano anche i centurioni. Alcune persone in abbigliamento storico sostavano in via Salvi, una via parallela rialzata rispetto a piazza del Colosseo e da cui è possibile sia ammirare il monumento nella sua interezza, sia scattare fotografie panoramiche. Il nuovo regolamento di polizia urbana, approvato nel 2019, prevede multe e, in alcuni casi il daspo urbano, per chi esercita "qualsiasi attività che, dietro offerta o corrispettivo in denaro, anche pattuito al momento, configuri la mercificazione della propria o altrui persona, come soggetto fotografico anche con abbigliamento storico o costumi in genere". (Rer)