Libano: media, il governo Diab potrebbe essere formato domani

- Il governo del premier libanese designato Hassan Diab potrebbe vedere la luce domani, 17 gennaio, a tre mesi dallo scoppio delle manifestazioni (il 17 ottobre scorso) contro l’intera classe dirigente. Secondo quanto riferisce il sito del quotidiano “L’Orient le jour”, i manifestanti continuano le loro proteste davanti alla sede del parlamento, del ministero dell’Interno e della Banca del Libano. I manifestanti respingono la figura del primo ministro designato, che non li convince pur avendo espresso la volontà di formare un esecutivo tecnico. Designato come premier incaricato per formare il nuovo governo il 19 dicembre scorso, Diab è accusato di essere politicizzato. Negli ultimi due giorni, i violenti scontri tra manifestanti e agenti della polizia hanno provocato diversi feriti e l’arresto di 20 persone, poi rilasciate.(Lib)