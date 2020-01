Rifiuti Roma: Ama, raccolta differenziata porta a porta va avanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La raccolta differenziata 'porta a porta' va avanti, al netto delle razionalizzazioni operative già effettuate. "Nel 2019 - si legge in una nota di Ama - la città di Roma ha raggiunto la percentuale media del 45,5 per cento di materiali avviati a riciclo, con un incremento dell’1,5 per cento rispetto al 2018 (44 per cento). Complessivamente, si è registrata una diminuzione del 2 per cento nella produzione totale dei rifiuti, che sono passati da 1.728.929 del 2018 ai 1.686.474 del 2019". "In particolare - spiega il comunicato - si smentisce nella maniera più assoluta che il VI e il X municipio stiano tornando alla raccolta stradale. In queste aree, infatti, negli ultimi 12 mesi sono state effettuate esclusivamente delle razionalizzazioni operative che si sono concluse già oltre 6 mesi fa. Attività simili riguarderanno prossimamente alcuni ambiti del IV municipio (Colli Aniene) al fine di coniugare un servizio il più adeguato possibile per i cittadini con una migliore operatività dei lavoratori aziendali". (Com)