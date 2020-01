Autostrade: cda Aspi approva linee guida piano strategico 2020-2023, investimenti per 7,5 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di amministrazione di Autostrade per l'Italia Spa ha approvato le linee guida del piano strategico 2020-2023, che contiene le principali direttrici di trasformazione e cambiamento della società. Il nuovo piano, riferisce Aspi in una nota, è focalizzato su una strategia di ammodernamento complessivo della rete gestita da Aspi - attraverso un significativo e costante rafforzamento degli investimenti in nuove infrastrutture e delle spese di manutenzione - sulla forte valorizzazione di competenze e risorse umane, sulla digitalizzazione degli asset e dei processi lavorativi, su un forte impulso alla mobilità sostenibile e alla connettività, sulla sicurezza su strade, cantieri e luoghi di lavoro. Il nuovo piano metterà in campo risorse complessive, entro il 2023, per 7,5 miliardi di euro, ripartite tra investimenti e spese di manutenzione della rete. Queste le principali linee guida: per quanto riguarda il piano di investimenti e manutenzione della rete, nell'arco di piano, sono stati programmati investimenti sulla rete per circa 5,4 miliardi di euro, che portano quasi a triplicare gli importi investiti dalla società nel quadriennio precedente (pari a circa 2,1 miliardi di euro). Salgono a 1,6 miliardi di euro le spese in manutenzione (2 miliardi considerate anche le spese del 2019), con un aumento del 40 per cento rispetto al quadriennio precedente, in linea con le interlocuzioni con il Mit. Tali risorse consentiranno di portare a compimento entro i prossimi 4 anni un piano di ammodernamento dei principali asset strategici della rete come ponti, viadotti, cavalcavia, gallerie, pavimentazioni, barriere di sicurezza, ecc. Previsti inoltre ampliamenti e potenziamenti su 30 km della rete esistente, con apertura al traffico entro il 2023. (segue) (Com)