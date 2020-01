Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani:COMUNE- Il sindaco di Roma Virginia Raggi e l’assessore al Personale, anagrafe e stato civile, servizi demografici ed elettorali Antonio De Santis presentano: "Programmare il futuro dell'ente: spazio ai Millennials. Al via il nuovo concorso di Roma Capitale".Campidoglio, Sala Laudato Si' (ore 14)REGIONE- L'assessore alla Sanità e l'integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato partecipa all'inaugurazione della nuova Uoc di Pneumologia dell'ospedale di Cassino. Partecipa il direttore generale della Asl di Frosinone, Stefano Lorusso.Cassino, ospedale S. Scolastica, via S. Pasquale (ore 11)- L'assessore al Lavoro e Politiche per la ricostruzione Claudio Di Berardino partecipa alla presentazione pubblica del progetto di ricostruzione del nuovo ospedale F. Grifoni di Amatrice.Rieti, area Gusto del comune di Amatrice (ore 17.30)VARIE- Claudio Martelli presenta il suo libro "L'antipatico. Bettino Craxi e la Grande Coalizione" con Pierluigi Battista e Marida Lombardo Pijola.Feltrinelli Piazza Colonna (ore 18.30) (Rer)