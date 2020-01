Italia-Svizzera: sottosegretario agli Esteri Merlo da domani a Zurigo e San Gallo

- Il sottosegretario agli Esteri Ricardo Merlo, fondatore e presidente del Movimento associativo italiani all'estero (Maie), sarà in Svizzera da domani, 17 gennaio, a domenica, 19 gennaio per fare tappa a Zurigo e poi a San Gallo, dove inaugurerà una nuova sede consolare. Lo riferisce una nota stampa. Merlo arriverà a Zurigo in mattinata; ad accoglierlo ci sarà il console generale Giulio Alaimo. Subito dopo è previsto il trasferimento alla Scuola statale (infanzia ed elementare) e media paritaria, dove l'esponente del governo italiano terrà un colloquio con la dirigente scolastica ministeriale Claudia Curci, e poi visita alla Camera di commercio italiana in Svizzera, con l'incontro con il presidente Vincenzo di Pierri. In seguito, Merlo visiterà la Casa d'Italia di Zurigo. Seguirà la riunione con il vice sindaco di Zurigo, Filippo Leutenegger. Al termine, è atteso il trasferimento al Liceo Freudenberg per un evento con la comunità italiana aperto a chiunque volesse partecipare. (segue) (Res)