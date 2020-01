Italia-Svizzera: sottosegretario agli Esteri Merlo da domani a Zurigo e San Gallo (2)

- Sabato, 18 gennaio, è prevista la partenza per San Gallo, dove il senatore Merlo – accompagnato dal suo staff – giungerà intorno alle ore 10 del mattino. Ad accoglierlo ci sarà il presidente del Com.It.Es. di San Gallo, Sergio Giacinti. Il senatore parteciperà alla riunione del Comitato e poi a un pranzo offerto dal Centro italiano di San Gallo. Tra i vari appuntamenti in agenda, anche una breve visita alla "Fabbrica della Bontà" di cui è titolare Pietro Cappelli coordinatore Maie in Svizzera. Nel pomeriggio Merlo inaugurerà il nuovo consolato onorario, dando così soddisfazione alle richieste della comunità italiana locale. Presenti all'evento, tra gli altri, l'Ambasciatore d'Italia in Svizzera Silvio Mignano, il console, il sindaco di San Gallo, il presidente del Comites, il segretario generale del Cgie, Michele Schiavone, il coordinatore Maie di San Gallo, Pietro Cappelli, la coordinatrice Maie Europa, Anna Mastrogiacomo, oltre a illustri ospiti e rappresentanti delle autorità locali. (segue) (Res)