Italia-Svizzera: sottosegretario agli Esteri Merlo da domani a Zurigo e San Gallo (3)

- "Continuiamo a lavorare senza pause per migliorare la qualità di vita dei nostri connazionali residenti oltre confine", dichiara il sottosegretario Merlo, che prosegue: "In Svizzera risiedono oltre 600mila italiani, una enorme comunità a cui dobbiamo prestare attenzione e assistenza. Il Consolato Generale di Zurigo è conosciuto anche per la sua efficienza e la sua grande produttività: un fiore all'occhiello della rete consolare italiana, un modello di successo che funziona benissimo". "A San Gallo – prosegue Merlo, avviandosi alla conclusione – con l'istituzione del nuovo Consolato onorario andiamo incontro alle richieste della comunità italiana, dimostrando ancora una volta quanto sia importante per questo governo ascoltare il territorio e portare soluzioni. Continueremo dando massima attenzione alle richieste dei nostri connazionali, ovunque essi siano nel mondo". (Res)