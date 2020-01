Marocco-Tunisia: colloquio telefonico tra Mohammed VI e Saied

- Il re del Marocco, Mohammed VI, ha tenuto questa sera un colloquio telefonico con il presidente tunisino, Kais Saied. Lo ha annunciato il gabinetto reale di Rabat in un comunicato. Il colloquio "si è svolto su iniziativa del re del Marocco ed è stata l'occasione per ricordare le forti relazioni storiche tra i due paesi del Maghreb e per concordare presto uno scambio di visite tra i due Capi di Stato", conclude il comunicato. (Res)