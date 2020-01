Stati Uniti: segretario di Stato Pompeo domenica a Berlino per conferenza sulla Libia

- Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, darà il via sabato, 18 gennaio, a una visita che comprende Germania, Colombia, Costa Rica, Giamaica e Florida, dove si concluderà il tour il 23 gennaio. Lo riferisce la portavoce del dipartimento di Stato, Morgan Ortagus. Domenica, 19 gennaio, il capo della diplomazia Usa parteciperà alla conferenza di Berlino dedicata alla crisi in corso in Libia. Lunedì, 20 gennaio, Pompeo è atteso a Bogotà, in Colombia, per partecipare alla ministeriale sull'antiterrorismo, e per incontrare il presidente Ivan Duque. Martedì 21 gennaio, Pompeo si recherà a San Jose, in Costa Rica, dove incontrerà il president Carlos Alvarado. Nel corso della stessa giornata Pompeo sarà a Kingston, in Giamaica, per incontrare il primo ministro Holness. Infine, il 23 gennaio, Pompeo si recherà a Miami e a Bushnell, in Florida. (Com)