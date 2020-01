Marocco: a Essaouira nuovi progetti idraulici, idro-agricoli e di acqua potabile

- Il re del Marocco, Mohammed VI, ha proceduto oggi all'inaugurazione della diga "Moulay Abderrahmane", del progetto di sviluppo idro-agricolo del perimetro "Ksoub" a valle della nuova diga, e progetti di acqua potabile riguardanti la costruzione di una stazione di trattamento delle acque, la posa di condotte approvvigionamento idrico e un progetto per rafforzare l'accesso all'acqua potabile nelle aree rurali. Questi progetti sono in linea con gli obiettivi del Programma nazionale per la fornitura di acqua potabile e irrigazione 2020-2027, che mira a consolidare e diversificare le fonti di approvvigionamento di acqua potabile, supportando la domanda di questa preziosa risorsa, la garanzia della sicurezza idrica e la lotta contro gli effetti dei cambiamenti climatici. L'agenzia di stampa marocchina "Map" riferisce che questi progetti "testimoniano la volontà del sovrano di perseguire la politica delle dighe avviata da suo padre, Hassan II. Questi progetti contribuiranno a rafforzare la fornitura di acqua potabile alla città di Essaouira e alle regioni circostanti, alla conservazione della falda freatica della provincia, alla protezione delle aree e delle infrastrutture situate a valle della "diga di Moulay Abderrahmane" contro le inondazioni, l'aumento della superficie agricola irrigua e della capacità di produzione agricola, nonché l'apertura delle popolazioni locali. (Res)