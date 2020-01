Usa: senatore Paul, "nessun Repubblicano voterà per condannare Trump"

- Il senatore repubblicano Rand Paul, tra i principali alleati del presidente Donald Trump al Congresso, afferma che non un singolo Repubblicano del Senato voterà per i capi di accusa (articoli) dell'impeachment, soprattutto dopo che la relatrice Nancy Pelosi non è riuscita a portare dalla sua parte un solo Repubblicano della Camera dei rappresentanti. "Penso davvero che anche il verdetto sia già stato deciso. Non credo che nessun Repubblicano voterà per l'impeachment", ha detto Paul a "The Hill" nell'intervista di oggi. Il senatore Gop (Grand old party) ha poi aggiunto anche che i Democratici hanno preso una decisione ancora prima che il procuratore John Roberts arrivasse al Senato per procedere con giuramento dei suoi membri. Gli argomenti di apertura del procedimento non inizieranno prima di martedì 21 gennaio e si prevede che il processo si allungherà nei tempi oltre il discorso sullo Stato dell'Unione previsto per il 6 febbraio prossimo. (segue) (Was)