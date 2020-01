Usa: senatore Paul, "nessun Repubblicano voterà per condannare Trump" (2)

- "Non credo ci sia un senatore che non ha deciso come voterà", ha detto Paul. La conclusione sembra allora scontata: tutti e 53 i senatori del Gop voteranno per assolvere Trump sui due articoli di impeachment, mentre tutti e 45 i Democratici oltre ai due Indipendenti che che si associano ai Dem voteranno la colpevolezza su almeno uno dei due capi di accusa. (Was)