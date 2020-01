Autonomia: Violi (M5s Lombardia), bene cambio di approccio di questo governo

- "La visita di Maroni in Consiglio regionale ha confermato che questo governo ha dato un'accelerata all'autonomia mettendo fine alle chiacchiere leghiste. Le trattative proseguono e il clima è finalmente positivo: il cambio di approccio e il coinvolgimento di tutti sta facendo la differenza. Alla propaganda fine a se stessa di qualche mese fa si è sostituita la volontà di questo governo di cambiare davvero il nostro Paese". Così il consigliere regionale lombardo del Movimento 5 Stelle, Dario Violi, commenta l'audizione sull'autonomia di Roberto Maroni in Commissione speciale riordino delle Autonomie. "Abbiamo l'occasione storica di rilanciare i territori e la collaborazione di questi ultimi mesi ha consentito di superare molti nodi e resistenze", continua Violi. "Oggi - conclude - si discute di autonomia in totale trasparenza e il passaggio parlamentare è fondamentale. L'auspicio è che la Lombardia si faccia coinvolgere e risponda alle sollecitazioni positive che arrivano da Roma. L'obiettivo è arrivare a un'autonomia piena fatta di funzioni e finanziamenti". (com)