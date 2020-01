Smog: Bordoni (Lega), diesel a Roma ormai sono veicoli vietati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere capitolino della Lega Salvini premier, Davide Bordoni, interviene sul nuovo stop, previsto per domani, per i veicoli diesel e quelli più inquinanti. "Chi doveva andare dal concessionario a ritirare la macchina nuova, magari un diesel euro 6 - dichiara in una nota - può ormai anche rinunciarci considerato che la limitazione alla circolazione dei veicoli nella fascia verde, partita dall'inizio della settimana è stata prorogata dal Comune di Roma anche per domani, 17 gennaio, per tutti i veicoli privati alimentati a gasolio. La Raggi vuole bloccare Roma in un lungo ponte dell'immobilità verso la Domenica ecologica. Secondo i dati Aci, nel Comune di Roma circolano oltre 300 mila auto diesel euro 5 e 6 ma il peso delle emissioni di pm10 delle auto diesel è pari allo 0,15 per cento del totale immesso giornalmente nella Capitale. Non si capisce perché bloccare centinaia di migliaia di auto per un contributo alla qualità dell'aria quasi nullo. Sarebbe stato più giusto pensare a misure alternative come il lavaggio delle strade sperimentato in molte città europee, o una seria programmazione delle targhe alterne, rispetto agli effetti praticamente nulli derivanti dal blocco delle auto diesel euro 5 e euro 6". (Com)