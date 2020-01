Legge elettorale: Fiano (Pd), Salvini attacca Consulta e tutto ciò che intralcia idea pieni poteri

- Il deputato del Partito democratico Emanuele Fiano, in un post su Facebook, osserva che "la Corte Costituzionale ha parlato e ha dichiarato inammissibile il referendum sulla legge elettorale proposto dalla Lega e Salvini che fa? Attacca la Corte, urla vergogna, accusa Pd e Cinque stelle di essere attaccati alle poltrone. Cioè un politico, delegato dai suoi elettori al potere legislativo, attacca un supremo e indipendente organo dello Stato, che ha il dovere di giudicare solo in base alla Costituzione. Questa è la Lega, attaccare sempre e comunque qualunque potere indipendente di una democrazia liberale che si fonda sull’equilibrio dei poteri". Quindi, Fiano nel suo post ricorda: "Ha attaccato il presidente della Repubblica quando si trattava di scegliere i ministri, ha attaccato la magistratura quando chiedeva di giudicarlo, ha attaccato la Banca d’Italia, le autorità indipendenti, adesso la Consulta; tutto ciò che intralcia l’idea dei pieni poteri. Il contrario della democrazia liberale. Noi - conclude il deputato dem - difenderemo sempre questo equilibrio dei poteri e la loro indipendenza che sono alla base della nostra Repubblica, quando saremo d’accordo e quando non lo saremo con le sentenze e con i pronunciamenti. Se qualcuno ha ancora dubbi sul tipo di democrazia che vorrebbe Salvini si svegli dal sonno". (Rin)