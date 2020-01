Autostrade: Carrara (FI), governo prende tempo in attesa di elezioni regionali

- Su Autostrade, così come su tanti altri dossier, il governo prende tempo in attesa dell'esito delle regionali del 26 gennaio in Emilia-Romagna e in Calabria. Lo afferma il deputato Maurizio Carrara, responsabile Industria di Forza Italia. "A queste elezioni, però, ne seguiranno altre in primavera, come quelle in Toscana. E allora che faranno i partiti della maggioranza? Paralizzeranno nuovamente l'azione del governo per settimane e per mesi? Come abbiamo visto in queste ore sulla prescrizione e sulle tasse, ogni tema è motivo di scontro nella maggioranza, con il risultato che abbiamo un governo che non governa, senza una politica economica ed industriale, e quel poco che fa è contro l'interesse di cittadini, famiglie e imprese", conclude Carrara.(Rin)