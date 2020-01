Milano: Consiglio comunale approva piano annuale dell'offerta abitativa

- Con 24 voti favorevoli il Consiglio comunale di Milano ha approvato il Piano annuale dell'offerta Sap, Servizi abitativi pubblici, già avallato dalla giunta a dicembre. Nel corso dell'anno saranno 1.416 gli alloggi popolari che il Comune renderà disponibili che, uniti ai 1.134 di proprietà Aler, porteranno a 2.550 il totale dell'offerta abitativa pubblica a Milano. Della porzione di proprietà comunale, ai nuclei familiari che si trovano in condizioni di indigenza, ovvero con Isee non superiore ai 3mila euro, sarà riservato il 40 per cento, percentuale raddoppiata rispetto alla delibera di giunta in ragione di un emendamento consiliare votato solo dalle forze di maggioranza. Un altro 10 per cento sarà dedicato ai familiari delle forze dell'ordine, mentre l'amministrazione ha definito anche una terza categoria di persone di particolare rilevanza sociale cui riservare in via prioritaria gli alloggi: nuclei familiari in uscita da strutture di protezione sociale e assistenziale (come Comunità genitore/figlio, residenzialità leggera e Comunità educative per minori provenienti da enti con accreditamento regionale, Rst, inquilini di alloggi convenzionati con il Comune per emergenza abitativa) o da strutture di reclusione. Con l'approvazione di altro emendamento consiliare, infine, passano da 100 a 150 gli alloggi ricompresi nella categoria Sat, Servizi abitativi transitori, destinati in particolare a nuclei familiari sfrattati o il cui appartamento è stato pignorato, con provvedimenti già eseguiti o in via di esecuzione. (segue) (com)