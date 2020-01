Migranti: Unterberger e De Petris nomi maggioranza per Giunta regolamento Senato

- A quanto si apprende, sono Julia Unterberger - del gruppo delle Autonomie - e Loredana De Petris - del gruppo Misto - i nomi indicati dalla maggioranza per riequilibrare la composizione della Giunta per il regolamento di palazzo Madama che tornerà a riunirsi domani mattina alle 9 per decidere se sospendere o meno la seduta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, convocata per lunedì prossimo 20 gennaio, per pronunciarsi sulla vicenda della nave Gregoretti. (Rin)