Autonomia: Maroni, "bozze" Regioni sospese, Boccia attende risposta

- L'ex presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni, in audizione alla Commissione speciale Autonomia a Palazzo Pirelli a Milano, invitato in qualità di membro della commissione speciale istituita dal ministro Boccia insediata il 10 dicembre, ha spiegato che il Ministero degli Affari regionali e delle Autonomie ha inviato a Lombardia, Emilia Romagna e Veneto tre bozze di accordo sull'autonomia e che ora è in attesa di una risposta: "Sono state distribuite tre bozze di accordo aggiornate il 7 ottobre 2019 a Lombardia, Veneto e Emilia Romagna, non ancora avallate dalle tre Regioni. Il ministro Boccia è in attesa dei rilievi". "Boccia ha proseguito Maroni - ha ripreso in mano l'iniziativa. Dalla verifica con i ministeri è uscita una bozza a ottobre che è stata rinviata alle Regioni. Finora non c'è stato un seguito, il Ministero è in attesa. Per adesso la situazione è sospesa, non c'è la possibilità che da qui a fine mese si vada avanti, potrebbe esserci un'ulteriore intesa ma il governo attende la risposta delle Regioni sul testo". A chi in commissione gli ha chiesto notizie sui tempi, Maroni ha risposto: "Ci sono tutte le premesse per essere ottimista. Il lavoro si è sbloccato, anche se dovesse arrivare un nuovo governo lasciamo un'eredita e un percorso iniziato".(Rem)