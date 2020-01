Terra dei Fuochi: Viglione (M5s), De Luca e Bonavitacola si smentiscono da soli

- "Sulla vicenda della gestione dell'area vasta di Giugliano, De Luca e Bonavitacola giocano a smentirsi a vicenda". Lo ha dichiarato in una nota il consigliere regionale M5s e segretario della commissione Ambiente Vincenzo Viglione. Che ha aggiunto: "Appena ieri l'assessore regionale all'Ambiente e vice del governatore, in un incontro a Roma con Protezione civile e ministro Costa, ha rigettato qualunque ipotesi di rinnovo del commissariamento. E lo ha fatto che appena due mesi fa ne aveva chiesto e sollecitato la proroga. E' di oggi l'ultimo colpo di teatro. A poche ore dall'annuncio di aver chiesto pieni poteri, incassando la disponibilità del ministero a sostenere la Regione con risorse e uomini, De Luca dichiara pubblicamente di essere in attesa di ulteriore proroga del commissariamento". Viglione ha proseguito: "Delle due l'una: o non c'è unità di intenti tra governatore e suo vice, e questo la dice lunga sulla visione complessiva che ha questa amministrazione sul lavoro che c'è da fare per la Terra dei Fuochi, oppure l'obiettivo di De Luca non è quello di risolvere il problema, ma abbandonarsi a un pretestuoso attacco politico al nostro Governo. E' evidente che la lunga scia di fallimenti incassata in questi anni in tema di gestione dei rifiuti e bonifiche abbia spinto De Luca ad alzare bandiera bianca". (Ren)