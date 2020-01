Legge elettorale: Peluffo e Pizzul (Pd), quesito referendario scritto di fretta, bocciatura non stupisce

- Vinicio Peluffo e Fabio Pizzul, rispettivamente segretario regionale del Partito democratico della Lombardia e capogruppo in Regione, in una nota fanno sapere di non essere stupiti della bocciatura del quesito referendario sulla legge elettorale chiesto dalle Regioni Lombardia, Veneto, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Abruzzo, Basilicata e Liguria. "Noi non siamo sorpresi della decisione della Consulta, ampiamente prevedibile, ma non dimentichiamo che questa vicenda è nata con un editto di Salvini a Pontida ed è continuata con le Regioni guidate o dominate dalla Lega piegate ad approvare in pochi giorni, senza alcuna discussione e approfondimento, un testo scritto negli uffici romani del partito", dichiarano i due esponenti dem. "Ora - proseguono - non gridino allo scandalo, perché la bocciatura per inammissibilità è la naturale conseguenza di un iter tanto sconclusionato quanto indirizzato alla semplice propaganda di Salvini. È invece dimostrato che la Lega non sa nemmeno scrivere il quesito di un referendum che pure riteneva così vitale". (com)