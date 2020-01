Legge elettorale: Meloni, bocciatura prevedibile, ora centrodestra dica no a proporzionale

- Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, dopo il pronunciamento della Consulta, afferma che "la bocciatura del referendum per il maggioritario era prevedibile sia per l'aspetto politico non gradito alla sinistra, e quindi sgradito alla maggioranza della Consulta, sia per la natura tecnica del quesito a nostro avviso corretto ma obiettivamente al limite del consentito. Ottima l'intenzione - sottolinea in una nota - ma quasi inevitabile l'esito tecnico-politico. Il centrodestra deve rilanciare subito con una proposta unitaria che dica no al tentativo dei rossogialli di farci tornare col proporzionale agli anni della Prima Repubblica quando, alla faccia dei cittadini, decidevano tutto i partiti che allora avevano almeno uomini, regole e strutture oggi assenti". Occorre, prosegue Meloni, "una legge con ampia quota maggioritaria che assegni alla coalizione vincente la certezza di poter governare. Il modello potrebbe essere il Mattarellum ma, se si volesse fare subito e bene, basterebbe aggiungere alla normativa vigente un premio di maggioranza di entità e caratteristiche già considerate ammissibili dalla Corte Costituzionale per offrire agli italiani la certezza di avere la sera stessa delle elezioni, una maggioranza coesa scelta da loro".(Com)