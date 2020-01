Roma: al via nuova gara servizio tesoreria, costo sale a 2,5 milioni, con meno banche non partecipano

- Dopo due gare andate deserte, il Campidoglio si prepara a redigere una nuova gara per l'assegnazione del servizio di tesoreria del comune. L'assemblea capitolina ha approvato con 25 voti favorevoli e dieci astensioni la delibera che contiene lo schema di convenzione per l'espletamento della gara per il servizio di tesoreria per il periodo 01/01/2021 - 31/12/2023. Stavolta il premio offerto dal Comune al vincitore per la gestione sarà di 2,5 milioni di euro (rispetto al milione della gara precedente). Il Campidoglio spera così che le banche non manderanno nuovamente deserta la gara, obbligatoria per la normativa nazionale. L'assessore al Bilancio Gianni Lemmetti ha spiegato: "La tesoreria della Capitale era in precedenza affidata a un consorzio tra Unicredit, Mps e Bnl. La nuova gara è stata bandita nel 2016 a condizioni di gratuità ed è andata deserta. È stata bandita nuovamente per 1 milione di euro ed è nuovamente andata deserta. In questa delibera aumentiamo la posta a 2,5 milioni di euro, soggetta a ribasso, per incontrare il favore del mercato". (segue) (Com)