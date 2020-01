Roma: al via nuova gara servizio tesoreria, costo sale a 2,5 milioni, con meno banche non partecipano (2)

- Il capogruppo capitolino del Pd Giulio Pelonzi ha chiesto l'intervento di Poste e Cdp rispetto a questa esigenza del Comune "Tutte e due - ha detto Pelonzi - collaborano con il Comune di Roma in numerosi progetti come la rigenerazione urbana. Allora anche in questi contesti dovremmo applicare loro condizioni di mercato". "All'esposizione dei fatti dell'assessore Lemmetti - ha aggiunto Pelonzi - siamo rimasti un po' sorpresi: immaginare che non ci sia appetibilità di mercato rispetto alla gestione della tesoreria del Comune di Roma lascia sconcertati. Anche su progetti come quelli della rigenerazione urbana abbiamo come partner Enti come Poste e Cdp che potrebbero intervenire, altrimenti anche in questo ambito dovremmo applicare condizioni di mercato. Quando costringono Roma a spendere più soldi, aggravando il debito sulle spalle dei cittadini, non va bene. E su questo mi muoverò da domani mattina con vari atti perché grida vendetta". E Lemmetti ha ringraziato: "Raccolgo positivamente la dichiarazione del Pd. Nella legge di bilancio si obbligava a un ruolo Poste, ma non c'è stata volontà legislativa. Per noi è una battaglia da fare nei confronto di tutti gli 8mila comuni che hanno difficoltà a acquisire un servizio obbligatorio dello Stato come quello della tesoreria, perché a fronte dell'obbligo di rivolgersi al mercato si deve sottostare a soggetti che poi non partecipano alle gare". (Com)