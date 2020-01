Governo: Cdm convocato domani alle 9 a palazzo Chigi (2)

- Sul tavolo del governo ci saranno anche: provvedimento di Protezione civile a norma dell'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo n.1 del 2018: ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi per i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto, interessati dagli eccezionali eventi meteorologici del mese di novembre 2019; provvedimento a norma dell'articolo 143 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali - proposta di scioglimento di un consiglio comunale. Infine, oltre a varie ed eventuali, all'ordine del giorno è previsto l'esame, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, di leggi regionali. (Com)