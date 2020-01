Rifiuti Roma: Vincenzi (Pd), chiusura discarica Colleferro è promessa mantenuta

- La chiusura ufficiale, questa mattina, della discarica di Colle Fagiolara "è una promessa mantenuta e un segnale importante per una nuova politica dei rifiuti nel Lazio". Lo dichiara, in una nota, Marco Vincenzi, presidente del gruppo del Partito democratico in consiglio regionale del Lazio. "La strada per una diffusa responsabilità territoriale nello smaltimento dei rifiuti - spiega l'esponente del Pd - è quella indicata dal presidente Zingaretti: ogni comunità deve provvedere per le proprie necessità e non è più sostenibile che una realtà grande, enorme come ad esempio Roma, possa ancora scaricare il peso dei suoi rifiuti sulle realtà più piccole. Oggi la strada che si intraprende a Colleferro è una bella strada di riqualificazione, di recupero e ripristino ambientale. Per restituire ai cittadini un luogo ritenuto perduto. Ma questa bella notizia non può farci dimenticare i lavoratori del sito in chiusura; ora bisognerà pensare anche ai 150 lavoratori di Lazio Ambiente, perché in un momento di crisi come questo non possiamo permetterci di lasciare queste famiglie da sole", conclude Vincenzi. (Com)