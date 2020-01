Roma: Del Bello, disponibilità spazi via Goito ma servizi non si toccano

- Il presidente del Municipio Roma II, Francesca Del Bello, commenta l'approvazione, in aula Giulio Cesare, della delibera con cui si definisce lo spostamento del gruppi politici e delle commissioni capitolina da via del Tritone a via Petroselli. "Come presidente del Municipio - spiega in una nota stampa - sono stata interessata da questo trasferimento per la necessità, da parte dell’amministrazione centrale, di reperire degli spazi che favorissero questa operazione e che sono stati individuati, a inizio anno, nella sede di via Goito dove attualmente sono ubicati una parte della U.O. II gruppo di Polizia Locale e alcuni uffici strategici del Municipio II, come il servizio demografico e quello sociale. Pur non essendo direttamente toccata dal problema ma comprendendo fortemente l’esigenza di Roma Capitale di risparmiare sui fitti passivi recuperando fondi da poter mettere a disposizione della comunità cittadina, ho dato la mia disponibilità a venire incontro alla necessità di locali da adibire ad uffici e da individuare tra gli immobili del patrimonio comunale". "Tale disponibilità non può prescindere però dal mantenimento degli uffici attualmente presenti nella sede di via Goito - aggiunge Del Bello - perché indispensabili a rispondere alla domanda di servizi di tutta la comunità cittadina per la posizione strategica in cui si trovano, soprattutto per la vicinanza alla stazione Termini. È di tutta evidenza che se ciò non accadesse la politica del risparmio con cui il M5s ha accompagnato tutta questa operazione verrebbe vanificata dalla perdita che i cittadini subirebbero in termini di servizi sul territorio. E sono certa che la sindaca Virginia Raggi non lo consentirà". (Com)