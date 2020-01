Argentina: Vaticano rifiuta gradimento ambasciatore Bellando perché sposato in seconde nozze

- Il Vaticano ha rifiuto il gradimento dell'ambasciatore dell'Argentina designato Luis Bellando perché risulta sposato in seconde nozze e manca, quindi, dei requisiti di idoneità secondo il protocollo diplomatico dello Stato pontificio. La notizia, riportata oggi dai media locali, è stata confermata ad "Agenzia Nova" da fonti del ministero degli Esteri di Buenos Aires. La scelta di Bellando era stata annunciata il 13 gennaio scorso, prima ancora dell'ufficializzazione della visita del presidente Alberto Fernandez in Vaticano per un incontro con papa Francesco, fissato per il 31 gennaio prossimo. Il governo argentino non ha ancora indicato un nuovo incaricato per la rappresentanza presso la Santa sede, anche se per espresso ordine del presidente Fernandez la scelta dovrà ricadere su un diplomatico di carriera. (Brb)