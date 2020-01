Aprilia: chiede porto armi ma agenti scoprono che occupa abusivamente casa, denunciato

- Chiede il porto d'armi agli agenti del commissariato di Cisterna di Latina, ma viene denunciato per occupazione abusiva di un immobile di edilizia residenziale pubblica. Protagonista un uomo di 34 anni di Aprilia. Il giovane aveva fatto formale richiesta di porto d'armi fornendo agli agenti come indirizzo di residenza quello dell'alloggio di proprietà del comune di Roma che però occupa abusivamente. Per questo, non solo non ha ottenuto il porto d'armi, ma è stato anche denunciato insieme alla moglie di 35 anni per occupazione abusiva di un immobile di edilizia residenziale pubblica. (Rer)