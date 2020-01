Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.COMUNEFlash mob in Galleria davanti ai negozi che tengono aperte le porte per chiedere un provvedimento del Comune, a cui partecipano ambientalisti, membri di Legambiente, WWF, Cittadini per l’Aria, altre ssociazioni e alcuni consiglieri comunali, tra cui il presidente della commissione Ambiente e Mobilità Carlo Monguzzi.Piazza della Scala (ore 12.00)REGIONEIl sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega ai Grandi eventi sportivi, Antonio Rossi interviene a Milano al dibattito 'Olimpiadi Milano-Cortina 2020', organizzatonell'ambito del Master in Comunicazione nello Sport della Libera' Università di Lingue e Comunicazione (IULM)Centro Pavesi, via Francesco de Lemene 3 (ore 11)Il sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega ai Grandi eventi sportivi, Antonio Rossi presenzia all'inaugurazione di 'Overtime, il festival per chi allena corpo e mente'.Palazzina Bagni Misteriosi, via Carlo Botta 18 (ore 17.30) (segue) (Rem)