M5s: Anzaldi (Iv), bene indagine Garante privacy su caso dati personali utenti Rousseau

- E' un bene che il Garante della privacy abbia aperto un'indagine su Casaleggio: "mi auguro che venga fatta chiarezza al più presto", afferma il deputato di Italia viva, Michele Anzaldi. "E' vero o no che la Casaleggio Associati e il Movimento 5 stelle nel 2013, nel 2014 e nel 2018 hanno sottratto e utilizzato a fini elettorali dati personali degli utenti, in maniera opaca e senza comunicarlo ai diretti interessati, sperimentando un sistema che poi sarebbe stato usato su larga scala da Cambridge Analytica per la Brexit e le elezioni Usa di Trump?". E' quanto si chiede Anzaldi che aggiunge: "Sono state lanciate accuse precise e circostanziate, è opportuno che il Garante faccia chiarezza. Ora il Movimento 5 stelle, Casaleggio e l'Associazione Rousseau hanno 15 giorni per fornire le proprie osservazioni". (Rin)