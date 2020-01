Governo: Di Stefano, smentito mancato raggiungimento buoni risultati memorandum Italia-Cina

- Il sottosegretario di Stato agli Affari esteri, Manlio Di Stefano, ha smentito il mancato raggiungimento di risultati significativi nel quadro del memorandum sulla nuova Via della seta firmato dalle autorità di Italia e Cina. Lo ha scritto in un post pubblicato sul suo profilo Facebook, aggiungendo che nonostante siano in molti a criticare le opportunità che il governo di Giuseppe Conte sta dando all’Italia con la sua strategia commerciale internazionale, anche "oggi come tante altre volte nel recente passato, la storia dice altro". "Proprio in questi giorni è stato annunciato un nuovo accordo aeronautico bilaterale tra l’Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac) e l’Amministrazione dell’aviazione civile della Cina (Caac), che porterà risultati incredibili al nostro settore turistico", ha scritto il sottosegretario, sottolineando che è stato "lo stesso vice amministratore generale di Caac, Cui Xiaofeng, a sottolineare la volontà di rafforzare la connettività tra i due paesi". "A questo va ad aggiungersi il fatto che, sempre grazie al lavoro svolto negli ultimi due anni, il 2020 sarà l’anno della cultura e del turismo Italia-Cina: ciò comporterà un’ulteriore impennata dei flussi turistici", prosegue il messaggio, in cui viene ribadito come questa intesa, raggiunta ieri "in tempi record, costituisce la riprova di una posizione di vantaggio del nostro paese verso la Cina".(Res)