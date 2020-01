Libia: fonti "Nova", generale Haftar in visita ad Atene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comandante dell'autoproclamato esercito nazionale libico (Lna), generale Khalifa Haftar, è giunto in visita ufficiale ad Atene. Lo riferiscono fonti dell'Lna ad "Agenzia Nova". Secondo quanto riferisce il quotidiano greco "Khatimerini", domani, 17 gennaio, Haftar incontrerà il ministro degli Esteri greco, Nikos Dendias, e il primo ministro, Kyriakos Mitsotakis. Haftar ha espresso il suo disappunto per la decisione della Germania di non invitare la Grecia alla conferenza di Berlino prevista il 19 gennaio prossimo, aggiunge il quotidiano. (Bel)