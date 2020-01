Migranti: continua l'impasse su vicenda nave Gregoretti e autorizzazione a procedere per Salvini

- E' l'ennesima puntata del tormentone intorno alla vicenda della nave Gregoretti, quella che si è consumata nelle scorse ore. Sì, perché è stata un colpo di scena dopo l'altro la convocazione della Giunta per il regolamento di palazzo Madama, chiamata a decidere se sospendere o meno la seduta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari che è convocata per lunedì prossimo 20 gennaio per pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione a procedere avanzata dal Tribunale dei ministri di Catania nei confronti dell'ex titolare dell'Interno e leader della Lega, Matteo Salvini. Motivo del contendere, il riequilibrio nella composizione dell'organismo formato da dieci senatori e che contava - dopo il passaggio di Ugo Grassi dal Movimento cinque stelle alla Lega - sei rappresentanti delle opposizioni contro quattro della maggioranza. Da qui la richiesta al presidente del Senato, Elisabetta Casellati, di procedere con l'integrazione dei componenti mancanti. Richiesta che, dopo un incontro della seconda carica dello Stato con i capigruppo della maggioranza e un ulteriore slittamento della riunione, è stata accolta. Secondo quanto si apprende, sono infatti Julia Unterberger, del gruppo delle Autonomie, e Loredana De Petris, del gruppo Misto, le due prescelte per il "riequilibrio". La Giunta per il regolamento del Senato, che tornerà a riunirsi domani mattina alle 9, è dunque ora formata da 12 parlamentari. (Rin)