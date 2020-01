Gli appuntamenti di domani a Torino e in Piemonte

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani, venerdì 17 gennaio, Torino e in Piemonte:COMUNEOre 9 - Palazzo civico - sala Carpanini: Riunione della V Commissione consiliare (pres. Massimo Giovara) e la III Commissione (pres.Andrea Russi). Odg: Audizione di Acec (Associazione cattolica esercenti cinema).Perugia: l'assessora Di Martino interviene al congresso dell' A.N.P. (Associazione Nazionale dirigenti e alte professionalità della scuola) sul tema "La scuola Si-Cura".Ore 11,30 - Palazzo civico, sala Carpanini: Riunione della VI Commissione (pres.Federico Mensio). Odg: Presentazione delle attività di Contiamoci.com: buone pratiche che contano.Ore 12 - AFC, corso Peschiera 193: l'assessore Giusta è presente alla conferenza stampa di presentazione di una serie di iniziative: nuove assunzioni, apertura a progetti borse lavoro per inserimento lavorativo delle fasce più deboli e risultato assegnazione tombe di famigliaOre 13 - Palazzo civico, sala Capigruppo: Conferenza Capigruppo.Ore 14.30 - Sopralluogo della Commissione Smart city (pres.Cataldo Curatella) e la V Commissione (pres.Massimo Giovara) presso il laboratorio di simulazione del comportamento e robotica educativa "Luciano Gallino" all'interno di Palazzo Nuovo. (segue) (Rpi)