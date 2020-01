Autonomia: Maroni, Conte convinto di trovare sintesi in Cdm entro fine mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ieri c'è stato un incontro a Palazzo Chigi del presidente del Consiglio Giuseppe Conte con i presidenti delle Regioni, il premier ha ringraziato i governatori per il sostegno a questo disegno di legge e ha annunciato che il Consiglio dei ministri si riunirà di nuovo per l'approvazione e lui è convinto di trovare una sintesi che mette d'accordo la maggioranza entro la fine mese". Lo ha dichiarato l'ex presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni, in audizione alla Commissione Autonomia a Palazzo Pirelli a Milano, riferendosi alla legge quadro sui Lep. Maroni è stato invitato in qualità di membro della commissione speciale istituita dal ministro Boccia, con compiti di studio, consulenza e analisi sui temi dell'autonomia differenziata, composta anche da professori universitari, che si è insediata il 10 dicembre. "La notizia positiva è che questo disegno di legge è stato approvato all'unanimità dai presidenti delle regioni, compreso il presidente della Regione Lombardia; la notizia negativa è che era previsto che fosse un collegato alla Finanziaria ma non è stato approvato in Cdm per opposizione di una parte della maggioranza, in particolare di Italia Viva", ha riferito in conclusione Maroni.(Rem)