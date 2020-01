Turismo: Buschini incontra governo Comunidad di Madrid (2)

- Maria Eugenia Carballero ha portato i saluti della presidente del Governo della Comunidad de Madrid e quindi ha dato il benvenuto alla delegazione del Lazio e ha presentato al presidente Buschini le azioni principali messe un atto dal governo della Comunidad, in particolare sul turismo e le politiche green. Ha sottolineato l'importanza della fiera, Fitur 2020, che è in corso in questi giorni a Madrid e ha aggiunto che sarebbe molto importante stabilire una collaborazione istituzionale tra i due enti, che condividono numeri importanti sopratutto per i flussi turistici e culturali oltre che per uno scambio di servizi e commercio. La consigliera ha poi presentato i dati sul tessuto economico imprenditoriale della Comunidad di Madrid dove gli italiani e in particolare i cittadini e gli studenti di Roma e del Lazio figurano tra le comunità più presenti e in continua crescita. E' stato affrontato anche il tema ambientale con particolare riguardo alla green economy e al green new deal, con particolare attenzione alla chiusura del ciclo dei rifiuti e al recupero dei materiali. Il presidente Mauro Buschini ha inoltre approfondito alcune azioni messe in atto dalla Regione Lazio e dal Consiglio ricordando che a breve sarà approvato il Piano strategico del turismo e ha condiviso con la consigliera Carballero la necessità di fare un lavoro sinergico per sostenere le imprese di Roma e delle province del Lazio. (Com)