Quirinale: Mattarella riceve delegazione Touring club italiano

- Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale una delegazione del Touring club italiano guidata dal presidente Franco Iseppi e dal direttore generale Giulio Lattanzi e composta dai consiglieri Antonio Calabrò, Alberto Castagnoli, Giovanni Frau, Marco Frey, Giuseppe Roma, Claudia Sorlini e dai già consiglieri dell'Associazione Giuseppe De Rita e Romano Prodi. Lo riferisce il Colle in una nota. Ha partecipato all'udienza il ministro per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, Dario Franceschini. Nel corso dell'incontro è stato presentato al presidente Mattarella il volume "Prendersi cura dell'Italia bene comune", che celebra i 125 anni del Touring club italiano.(Com)