Libia: da Algeri Conte ribadisce necessità di soluzione politica della crisi

- La risoluzione della crisi libica resta una priorità per l’Italia. E’ in quest’ottica che va letta la visita di Stato in Algeria del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, terza tappa di un tour diplomatico che nei giorni scorsi ha toccato anche Turchia ed Egitto. La missione del capo del governo italiano - la prima di un capo di governo europeo dopo le elezioni presidenziali di dicembre e la formazione del nuovo esecutivo nella nazione araba - giunge a soli tre giorni dalla Conferenza di Berlino sulla Libia in agenda domenica 19 gennaio. L’evento doveva inizialmente svolgersi nel formato P5+5 - ovvero i cinque membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (Cina, Francia, Regno Unito, Russia e Stati Uniti) più Emirati, Egitto, Turchia (i tre paesi non occidentali più impegnati nel conflitto) oltre all'Italia e ovviamente alla Germania (quest’ultimo attualmente membro non permanente del Consiglio di sicurezza) - ma la cancelleria tedesca ha recentemente esteso l’invito anche alla Repubblica del Congo (paese che ruota nell’orbita francese) e all’Algeria: l’inserimento del “gigante” nordafricano all’evento sulla Libia può essere considerato una vittoria della diplomazia italiana, che si è spesa in più occasioni per l’inserimento nella Conferenza di Berlino dei paesi vicini della Libia. (segue) (Res)