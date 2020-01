Libia: da Algeri Conte ribadisce necessità di soluzione politica della crisi (2)

- Da Algeri, il presidente del Consiglio ha sottolineato che in merito alla crisi in Libia è giunto il momento di dare spazio alla diplomazia e dialogo. “La cosa importante è che ci sia un cessate il fuoco”, ha spiegato, sottolineando che “non è importante che ci sia un accordo sottoscritto, formale”. Una soluzione alla crisi in Libia si può trovare, ma senza ulteriori armi, senza ulteriori combattenti, ha proseguito. L’assenza di armi “riguarda indistintamente tutti i soggetti coinvolti”, ha proseguito Conte. Alla conferenza di Berlino parteciperanno sia il premier del Governo di accordo nazionale di Tripoli, Fayez al Sarraj, che il comandante dell’autoproclamato esercito nazionale libico (Lna), generale Khalifa Haftar. A tal proposito, Conte ha definito l'annuncio della partecipazione di Haftar “un ottimo segnale”. Il premier ha sottolineato che “senza la partecipazione degli attori libici una conferenza internazionale del genere sarebbe compromessa”. “Non è accettabile, secondo l’approccio italiano, che si discuta del futuro della Libia senza i libici – ha aggiunto -. Non possiamo pensare che la comunità internazionale possa in modo impositivo e arrogante decidere il destino della comunità libica, per quanto la comunità libica sia divisa”. (segue) (Res)