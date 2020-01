Anziani: Celli (Civica), Consiglio Stato dà ragione a centro Collina Pace. Nessuno sfratto

- Il Consiglio di Stato ha dato definitivamente ragione agli anziani del centro Pierino Emili, a Finocchio, "costretti dalla maggioranza in Campidoglio a un trasloco senza senso". Lo annuncia, in una nota stampa, la capogruppo in Campidoglio della lista Civica Roma Torna Roma, Svetlana Celli. "Alla fine - spiega - ha vinto il buon senso sulla vicenda del centro anziani Pierino Emili, di Finocchio. Ma solo grazie a un tribunale amministrativo. Ora il Tribunale ha detto l'ultima parola, sostenendo che dal centro di Collina della Pace nessuno può essere sfrattato. Solo per le vie giudiziarie si è riusciti a fermare una maggioranza che è andata avanti su una strada sbagliata per tre lunghi anni, senza ascoltare le ragioni di chi a quel trasloco, deciso da una delibera municipale, si opponeva, per ragioni di opportunità ed economicità. Ricordo ancora una delle prima sedute di assemblea Capitolina nella calda estate del 2016, con decine di anziani venuti in Campidoglio per essere ascoltati. Tornarono a casa nel silenzio totale della maggioranza M5s, che bocciò anche la mozione del gruppo RtR. Da allora sono stati più volte sollecitati a lasciare il centro, anche con metodi inopportuni, per rendere esecutiva la delibera del Municipio VI, con la motivazione della legalità. Ma ora che un tribunale ha dato ragione ai cittadini decidendo da che parte sta la legalità, le scuse della maggioranza e l'annullamento della delibera municipale arriveranno? Di questo risultato sono soddisfatta, perché finalmente per gli iscritti del centro di Collina della Pace ci sarà un po' di serenità. Rimane però l'amaro di una profonda sconfitta della politica, quella che ascolta e intercetta i bisogni e indirizza con coraggio la burocrazia verso la tutela degli interessi della comunità". (Com)